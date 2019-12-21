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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Üzülmez ertelemeli imzalıyor

Üzülmez ertelemeli imzalıyor

teknik direktörlük koltuğu için 'le el sıkışmıştı. dün yapılması planlanan imza töreni iptal oldu.

teknik direktörlük koltuğu için 'le el sıkışmıştı. dün yapılması planlanan imza töreni iptal oldu. Bu karar anlaşmada sorun olduğu yorumlarına neden olurken; törenin bu sabah saatlerinde yapılacağı öğrenildi.

  1. 21.12.2019
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