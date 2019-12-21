Üzülmez ertelemeli imzalıyor

Bursaspor teknik direktörlük koltuğu için İbrahim Üzülmez'le el sıkışmıştı. Yeşil-beyazlılarda dün yapılması planlanan imza töreni iptal oldu. Bu karar anlaşmada sorun olduğu yorumlarına neden olurken; törenin bu sabah saatlerinde yapılacağı öğrenildi.