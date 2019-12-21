Demir ezip geçti
Ümraniyespor’u kendi kendi oyuncuları ile vurup altın değerinde bir 3 puan aldı.
Adana Demirspor, 16. haftanın açılış maçında ağırladığı Ümraniyespor'u 4 golle yıkarak 3 puanın sahibi oldu: 4-2. Ev sahibi ekibin gollerini Gladky ve Volkan Şen ile Ümraniyesporlu Timur ve Gökhan (kendi kalelerine) attı. İstanbul temsilcisine Emircan Altıntaş'ın golleri yetmedi. 21 puana ulaşan Demirspor, 4 basamak çıktı.
- 21.12.2019
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
-
Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Demir ezip geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.