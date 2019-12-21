Demir ezip geçti

Adana Demirspor, 16. haftanın açılış maçında ağırladığı Ümraniyespor'u 4 golle yıkarak 3 puanın sahibi oldu: 4-2. Ev sahibi ekibin gollerini Gladky ve Volkan Şen ile Ümraniyesporlu Timur ve Gökhan (kendi kalelerine) attı. İstanbul temsilcisine Emircan Altıntaş'ın golleri yetmedi. 21 puana ulaşan Demirspor, 4 basamak çıktı.