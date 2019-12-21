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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Demir ezip geçti

Demir ezip geçti

Ümraniyespor’u kendi kendi oyuncuları ile vurup altın değerinde bir 3 puan aldı.

, 16. haftanın açılış maçında ağırladığı Ümraniyespor'u 4 golle yıkarak 3 puanın sahibi oldu: 4-2. Ev sahibi ekibin gollerini Gladky ve ile Ümraniyesporlu Timur ve Gökhan (kendi kalelerine) attı. temsilcisine Emircan Altıntaş'ın golleri yetmedi. 21 puana ulaşan Demirspor, 4 basamak çıktı.

  1. 21.12.2019
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