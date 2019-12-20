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20 Aralık 2019, Cuma
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’da ayrılık resmen açıklandı!

Hatayspor’da ayrılık resmen açıklandı!

1. Lig ekiplerinden , defans oyuncusu ile yollarını ayırdı.

Bordo-beyazlı ekipten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maiga ise, "1.5 sene formasını giydiğim Hataysporla ayrılma kararı aldım. Her şey için teşekkür ederim. Yakında görüşürüz, şampiyon " ifadelerini kullandı.

Hamidou Maiga, bu sezon sadece maçında Hatayspor formasını giymişti.

  1. 20.12.2019
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