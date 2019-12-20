Hatayspor’da ayrılık resmen açıklandı!
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, defans oyuncusu Hamidou Maiga ile yollarını ayırdı.
Ayrılık sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Maiga ise, "1.5 sene formasını giydiğim Hataysporla ayrılma kararı aldım. Her şey için teşekkür ederim. Yakında görüşürüz, şampiyon Hatayspor" ifadelerini kullandı.
Hamidou Maiga, bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası Siirt İl Özel İdaresi maçında Hatayspor formasını giymişti.
- 20.12.2019
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
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