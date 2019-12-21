Eroğlu: 2 maçta en az 4 puan
Kupadan elenen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, umutlu konuştu.
Kupadan elenen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, umutlu konuştu. Haftalardır pozitif futbol oynadıklarını belirten Eroğlu, "Moral bozukluğu yaşıyoruz. Fakat problemlerin üstesinden geleceğiz. Bizim en büyük sıkıntımız girilen pozisyonları değerlendirememek. Buna mutlaka çözüm bulacağız. Giresun ve Menemen maçlarından en az 4 puan hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
Eroğlu: 2 maçta en az 4 puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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