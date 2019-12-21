Eroğlu: 2 maçta en az 4 puan

Kupadan elenen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, umutlu konuştu. Haftalardır pozitif futbol oynadıklarını belirten Eroğlu, "Moral bozukluğu yaşıyoruz. Fakat problemlerin üstesinden geleceğiz. Bizim en büyük sıkıntımız girilen pozisyonları değerlendirememek. Buna mutlaka çözüm bulacağız. Giresun ve Menemen maçlarından en az 4 puan hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.