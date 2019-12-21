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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Eroğlu: 2 maçta en az 4 puan

Eroğlu: 2 maçta en az 4 puan

Kupadan elenen Altınordu'da , umutlu konuştu.

Kupadan elenen Altınordu'da , umutlu konuştu. Haftalardır pozitif futbol oynadıklarını belirten Eroğlu, "Moral bozukluğu yaşıyoruz. Fakat problemlerin üstesinden geleceğiz. Bizim en büyük sıkıntımız girilen pozisyonları değerlendirememek. Buna mutlaka çözüm bulacağız. ve Menemen maçlarından en az 4 puan hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

  1. 21.12.2019
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