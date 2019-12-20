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20 Aralık 2019, Cuma
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Üzülmez ’da!

Üzülmez Bursa’da!

ile yollarını ayıran yeni hocasını buldu. ve ile görüşen Başkanı , dün ile yaptığı toplantı sonucu son kararını verdi.

ile yollarını ayıran yeni hocasını buldu. ve ile görüşen Başkanı , dün ile yaptığı toplantı sonucu son kararını verdi. Geçen sezon 'ni 'e çıkaran Üzülmez bugün yapılacak törende 1.5 yıllık imza atacak.
  1. 20.12.2019
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