Coşkun Demirbakan: 12. adama güveniyoruz
Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, geçen hafta oynanan İstanbulspor maçı ile Balıkesirspor maçı öncesinde takımın son durumunu değerlendirdi.
"TAKIMIN SAHADA DURUŞUNDAN MEMNUNUM"
Geçen haftaki İstanbulspor maçını değerlendiren tecrübeli teknik adam, takımın durumundan memnun olduğunu söyledi. Demirbakan, "İstanbulspor maçında takım iyiydi. İstanbulspor dediğiniz takım bir hafta önce Akhisarspor'a deplasmanda 3 gol atmış. O takıma fazla pozisyon vermedik. Ben takımın sahada duruşundan memnunum. Bizi geçen hafta sıkıntıya sokan şey öndeki adamların topu tutamamaları oldu" diye konuştu.
"12. ADAMA GÜVENİYORUZ"
Balıkesirspor maçı öncesi taraftara güvendiklerini aktaran Coşkun Demirbakan, "Biz diğer rakiplerimize nasıl hazırlandıysak Balıkesir maçına da öyle hazırlanıyoruz. Bu maç ilk devrenin son maçı ve bu maçta 12. adama güveniyoruz. Maç öncesi eksik yok. 8 kişi de olmasa sahaya 11 kişi çıkacağız" şeklinde konuştu.
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 1
Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
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