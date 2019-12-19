TFF 1. Lig'de haftanın perdesi açılıyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Aralık 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri TFF 1. Lig'de haftanın perdesi açılıyor

1. Lig'de haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de haftanın perdesi açılıyor

1. Lig'de 16. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak. Ligde haftanın açılış müsabakasında , sahasında Cesar 'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 -Cesar ( 5 Ocak )

21 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Yeni )

19.00 Akhisarspor-Boluspor ( Akhisar)

22 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Altınordu ( Atatürk)

  1. 19.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1. Lig'de haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN