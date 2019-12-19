TFF 1. Lig'de haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 16. haftanın perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak. Ligde haftanın açılış müsabakasında Adana Demirspor, sahasında Cesar Grup Ümraniyespor'u konuk edecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 16. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
21 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Akhisarspor-Boluspor (Spor Toto Akhisar)
22 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor (Osmanlı)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü (Vefa)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)
23 Aralık Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
- 19.12.2019
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Tosic dönüyor
Toplam 1
Yorum
savaş ŞAKAMI..YAŞ 34 HEM SONRA BJK GİTSİNDE KURTULALIM, SÜREKLİ KIRMIZI KART GÖRÜYOR DENİLEN TOSİC YOK BEE DAHA NELER..
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Ndiaye sesleri
Toplam 1
Yorum
SERKAN Trabzonu ndiaye kurtaracak. Şu trabzona gelmeyen adamların peşinden koşma sevdamız yokmu bizim. Atıf içinde aynılarını yaşamıştık. Ndiayeded
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 1
Yorum
serkan Altay yenip tur atlarsa istifa edecek misin ? Ü.K.
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