Hedef Kenan
Altay, Gaziantep forması giyen Kenan Özer’le temasa geçti. 32 yaşındaki kanat, İzmir ekibine sıcak bakıyor.
TFF 1. Lig'de devre arası transferi için kolları sıvayan Altay, Kenan Özer'e kanca attı. Süper Lig hedefine playoff yolundan ulaşmak isteyen siyah-beyazlıların, Süper Lig ekibi Gaziantep'te istediği forma şansını bulamayan kanat oyuncusuyla temasa geçtiği öğrenildi. Kulüp arayışında olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun da İzmir ekibinde forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.
KUPADA ŞOV YAPTI
Kenan kariyerinde Beşiktaş, Karşıyaka, Erciyes, Çaykur Rize, Antalya, Akhisar, Konya, Adana Demir ve Ankaragücü formalarını giydi. Ankaragücü ve Gaziantep'te son 2 sezonda Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Kenan bu sezon Süper Lig'de yalnızca 197 dakika oynarken; kupada 4 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösterdi
Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligde 197 dakika oynadı. Türkiye Kupası'nda ise 4 maça çıktı ve 4 gol 1 asistle dikkatleri üzerine çekti.
- 20.12.2019
-
67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
-
Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
-
Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
Hedef Kenan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.