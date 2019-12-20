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20 Aralık 2019, Cuma
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Hedef Kenan

Hedef Kenan

Altay, forması giyen ’le temasa geçti. 32 yaşındaki kanat, ekibine sıcak bakıyor.

1. Lig'de devre arası transferi için kolları sıvayan Altay, 'e kanca attı. hedefine playoff yolundan ulaşmak isteyen siyah-beyazlıların, Süper Lig ekibi 'te istediği forma şansını bulamayan kanat oyuncusuyla temasa geçtiği öğrenildi. Kulüp arayışında olan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun da ekibinde forma giymeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

KUPADA ŞOV YAPTI
Kenan kariyerinde , Karşıyaka, Erciyes, , , Akhisar, , ve Ankaragücü formalarını giydi. Ankaragücü ve Gaziantep'te son 2 sezonda Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Kenan bu sezon Süper Lig'de yalnızca 197 dakika oynarken; kupada 4 maçta 4 gol, 1 asistlik performans gösterdi

Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligde 197 dakika oynadı. 'nda ise 4 maça çıktı ve 4 gol 1 asistle dikkatleri üzerine çekti.

  1. 20.12.2019
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