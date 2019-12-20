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20 Aralık 2019, Cuma
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Demirbakan sert çıktı

Demirbakan sert çıktı

, maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı.

, maçı öncesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. 'Ruhsuz oynuyorlar' yorumuna sert çıkan Demirbakan, "Nereye koştuğumuz belli olmadan dıgıdık dıgıdık koşacak mıyız? Böyle bir şey yok. Biz enerjimizi 90 dakikaya böleceğiz" ifadelerini kullandı.
  1. 20.12.2019
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