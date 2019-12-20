‘Stadı doldurun’ - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri ‘Stadı doldurun’

‘Stadı doldurun’

‘Stadı doldurun’

, maçı öncesinde taraftarlara çağrı yaptı.

, maçı öncesinde taraftarlara çağrı yaptı. Ligde iyi gittiklerini hatırlatan Laleci, "Bu çocuklar desteği hak ediyor. Sezon başından beri dolu tribünlere oynamıyoruz. Stadın dolmasını istiyoruz" dedi.
  1. 20.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Stadı doldurun’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN