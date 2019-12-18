BB Erzurumspor’a yeni sportif direktör
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Yönetimi, "Altyapı Sportif Direktörü” görevine Erzurumspor'un unutulmaz kalecisi ve kaleci antrenörü Necdet Gümüşenek'i getirdi.
Gümüşenek başarılarla dolu futbolculuk kariyerinin ardından Erzurumspor'da uzun yıllar kaleci antrenörlüğü yaptı. Gümüşenek, Erzurumspor'u 1997-98 futbol sezonunda Süper Lig'e taşıyan efsanevi kadronun da kaleci antrenörlüğünü yaptı. Milli Takımlar Doğu Anadolu Bölge Teknik Sorumluluğunda da bulunan Gümüşenek, son olarak geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Aşkale 3 Mart Beldespor, TEK 12 Martspor'da teknik direktörlük görevini yürütmüştü.
- 18.12.2019
- Hıncal Uluç: Ben Galatasaray'a Belhanda'dan daha faydalı olurum
- Hıncal Uluç: Galatasaray iflas halinde
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
-
Yedi bela Kocaelispor!
Toplam 1
Yorum
K. Süper Lige dönünce tekrardan korkulu rüya olacağız..!!
-
‘Çok üzücü bir yenilgi’
Toplam 1
Yorum
kral Senin tecrübende ki bir futbolcu nasıl ilk godeki ofsaytı bu şekil bozar anlamak çok zor,yakışmadı sana.
-
İdmanda yüzler asık
Toplam 1
Yorum
paşa İdmanlarda basit gol yeme sorununu çözüp takım halinde nasıl defans yapılır öğrenseniz yetecek.Saçma sapan puanlar kaybediyoruz yazık.
BB Erzurumspor’a yeni sportif direktör haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.