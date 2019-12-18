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18 Aralık 2019, Çarşamba
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BB Erzurumspor’a yeni sportif direktör

BB Erzurumspor’a yeni sportif direktör

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulüp Yönetimi, "Altyapı Sportif Direktörü” görevine Erzurumspor'un unutulmaz kalecisi ve kaleci antrenörü 'i getirdi.

Profesyonelliğe 1983 yılında Erzurum Palandökenspor'da başlayan Erzurumlu daha sonra sırasıyla Erzurumspor, Diyarbakırspor, Bingölspor, TEDAŞ 12 Mart, Bitlisspor ve son olarak doğduğu şehrin kulübü Erzurumspor'a dönerek futbolu bıraktı.

Gümüşenek başarılarla dolu futbolculuk kariyerinin ardından Erzurumspor'da uzun yıllar kaleci antrenörlüğü yaptı. Gümüşenek, Erzurumspor'u 1997-98 sezonunda 'e taşıyan efsanevi kadronun da kaleci antrenörlüğünü yaptı. Milli Takımlar Doğu Anadolu Bölge Teknik Sorumluluğunda da bulunan Gümüşenek, son olarak geçtiğimiz sezon 'de (BAL) mücadele eden Aşkale 3 Mart Beldespor, TEK 12 Martspor'da teknik direktörlük görevini yürütmüştü.

  1. 18.12.2019
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