Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Aralık 2019, Salı
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ile yollarını ayırdı!

Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı!

1. Lig ekibi , teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

'da teknik direktör 'ın görevine son verildi.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

  1. 17.12.2019
  2. Güncelleme: 17.12.2019 15:02
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