Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı!
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Bursaspor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın görevine son verildi.
Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantı sonrasında Yalçın Koşukavak ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Sayın Koşukavak ve ekibine verdikleri değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.
- 17.12.2019
- Güncelleme: 17.12.2019 15:02
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 2
Yorum
ŞİMAL YILDIZI kaybın sorumlusu, SOSA VE ÜNAL !!!
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Cheshmi beğenildi
Toplam 2
Yorum
ALİ nerde çöp var bulun gelin mustafa yumluyu alın hiç uğraşmayın hüseyine de hoseyni ye de bin basar
Bursaspor Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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