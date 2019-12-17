‘Kara bir leke oldu’
Giresun , Erzurum maçının hakemi Emre Malok’a “Türk futbolunda kara bir leke oldu” ifadesiyle tepki gösterdi.
Erzurum'dan 2-0'lık yenilgiyle dönen Giresunspor, maçın hakemi Emre Malok'a sert bir tepki gösterdi. İkinci yarının Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Hakem, yanlı kararlarıyla oyuncularımızı baskı altına aldı. Erzurum'da en az 3 futbolcu atılmalıydı. Emre Malok maçı katletti. TFF'ye de şikayet edeceğiz" diye konuştu.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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