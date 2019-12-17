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17 Aralık 2019, Salı
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‘Kara bir leke oldu’

‘Kara bir leke oldu’

, maçının hakemi Malok’a “Türk futbolunda kara bir leke oldu” ifadesiyle tepki gösterdi.

'dan 2-0'lık yenilgiyle dönen Giresunspor, maçın hakemi Malok'a sert bir tepki gösterdi. İkinci yarının Türk tarihine kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan basın sözcüsü Ferhat Karademir, "Hakem, yanlı kararlarıyla oyuncularımızı baskı altına aldı. Erzurum'da en az 3 futbolcu atılmalıydı. Emre Malok maçı katletti. 'ye de şikayet edeceğiz" diye konuştu.

  1. 17.12.2019
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