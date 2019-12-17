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17 Aralık 2019, Salı
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Hatay doludizgin

Keçiören'i 1-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkartan Hatayspor, yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Keçiören'i 1-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkartan Hatayspor, yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son 5 haftada gol yemeyen bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Bayram Toysal, "Şehrin hak ettiği Süper Lig'e çıkmak için sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.

  1. 17.12.2019
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