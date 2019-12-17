Hatay doludizgin
Keçiören'i 1-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkartan Hatayspor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Keçiören'i 1-0 yenerek galibiyet serisini 4 maça çıkartan Hatayspor, Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. Son 5 haftada gol yemeyen bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Bayram Toysal, "Şehrin hak ettiği Süper Lig'e çıkmak için sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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