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17 Aralık 2019, Salı
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Kaf-Kaf inanıyor

Kaf-Kaf inanıyor

İlk yarıyı 4'üncü sırada kapatan 'da , " tefek kazalar oldu ama yarışa ortak olup kopmadık. İkinci yarı çetin geçecek. Karşıyaka'yı ayakta tutacağız" diye konuştu.

İlk yarıyı 4'üncü sırada kapatan 'da , " tefek kazalar oldu ama yarışa ortak olup kopmadık. İkinci yarı çetin geçecek. Karşıyaka'yı ayakta tutacağız" diye konuştu.
  1. 17.12.2019
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