Kaf-Kaf inanıyor
İlk yarıyı 4'üncü sırada kapatan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, "Ufak tefek kazalar oldu ama yarışa ortak olup kopmadık. İkinci yarı çetin geçecek. Karşıyaka'yı ayakta tutacağız" diye konuştu.
İlk yarıyı 4'üncü sırada kapatan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç, "Ufak tefek kazalar oldu ama yarışa ortak olup kopmadık. İkinci yarı çetin geçecek. Karşıyaka'yı ayakta tutacağız" diye konuştu.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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