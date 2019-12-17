Timsah yaralı

Bursaspor Altınordu karşısında beraberlikle sahadan ayrılırken, lider Hatay'la arasındaki puan farkı da açıldı. 6'ıncı sıraya kadar gerileyen yeşilbeyazlı ekibin, Hatay'la puan farkı 9'a çıktı. Timsah'ın yıldızı Burak Kapacak, kazanmaları gereken bir maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

'KAZANMALIYDIK'

Takımın etkili oyuncularından biri olan Burak Kapacak, "Üst sıraları yakalamak için bizim kazanmamız gerekiyordu. Daha iyi çalışıp Menemen'i yenmek istiyoruz. Bireysel performans önemli değil, takım performansı önemli. Kazanamadığımız için üzgünüz" ifadelerini kullandı.