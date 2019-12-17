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17 Aralık 2019, Salı
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yaralı

Timsah yaralı

Altınordu’yla berabere kalan ’nın, lider ile arası açıldı. , bu hafta Menemen’de kazanmayı hedefliyor.

Bursaspor Altınordu karşısında beraberlikle sahadan ayrılırken, lider 'la arasındaki puan farkı da açıldı. 6'ıncı sıraya kadar gerileyen yeşilbeyazlı ekibin, Hatay'la puan farkı 9'a çıktı. 'ın yıldızı , kazanmaları gereken bir maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu söyledi.

'KAZANMALIYDIK'

Takımın etkili oyuncularından biri olan Burak Kapacak, "Üst sıraları yakalamak için bizim kazanmamız gerekiyordu. Daha iyi çalışıp Menemen'i yenmek istiyoruz. Bireysel performans önemli değil, takım performansı önemli. Kazanamadığımız için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

  1. 17.12.2019
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