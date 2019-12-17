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17 Aralık 2019, Salı
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Leandrinho göze girdi

Leandrinho göze girdi

galibiyetiyle 6 maç sonra hanesine 3 puan yazdıran Altay'da Leandrinho, 'ın görevine gelmesiyle formasına kavuştu.

galibiyetiyle 6 maç sonra hanesine 3 puan yazdıran Altay'da Leandrinho, 'ın görevine gelmesiyle formasına kavuştu. Tandoğan yönetimindeki iki maça 11'de çıkan Brezilyalı kanat, sergilediği performansla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.
  1. 17.12.2019
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