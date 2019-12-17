Leandrinho göze girdi
Adana Demir galibiyetiyle 6 maç sonra hanesine 3 puan yazdıran Altay'da Leandrinho, Ali Tandoğan'ın görevine gelmesiyle formasına kavuştu.
Adana Demir galibiyetiyle 6 maç sonra hanesine 3 puan yazdıran Altay'da Leandrinho, Ali Tandoğan'ın görevine gelmesiyle formasına kavuştu. Tandoğan yönetimindeki iki maça 11'de çıkan Brezilyalı kanat, sergilediği performansla teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.
- 17.12.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Emre Bol: Ersun Yanal artık Fenerbahçe kariyerinin sonuna gelmiştir
- Mehmet Özdilek: Havalara uçmadan sağlam bir şekilde gitmek istiyoruz
- Hugo Rodallega: Trabzonspor'a saygımdan dolayı gole sevinmedim
- Olcay Şahan: Son 2 maçımız var onları kazanıp ilk yarıyı güzel kapatmak istiyoruz
- Mustafa Yumlu: Trabzonspor'un oyunu şampiyonluk için yeterli değil
Leandrinho göze girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.