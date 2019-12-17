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17 Aralık 2019, Salı
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Dadaş geliyor

Dadaş geliyor

Rakiplerinin puan kaybettiği haftada ’u yenen , 2. sıraya çıktı. Mavi-beyazlılar, bu hafta da Altay’ı konuk edecek.

Geçtiğimiz sezon 'e veda eden Erzurumspor, 1. Lig'de yoluna doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanında beklemediği bir yenilgi alan mavi-beyazlılar, bu hafta karşısında kaybını telafi etti. Pote'nin dublesiyle 2-0 kazanan Dadaş, rakiplerinin kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi.

SÖZERİ MESAJI VERDİ

Akhisar ve 'nın takıldığı haftada kazanan Dadaş, kendini 2. sırada buldu. Lider 'la arasında 6 puan bulunan mavi-beyazlılar, 16. haftada evinde Altay'ı konuk edecek. Taraftarı önünde kazanmak istediklerini belirten teknik direktör , "Devreye en iyi şekilde girmek istiyoruz. İyi oynuyoruz ve bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

  1. 17.12.2019
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