Dadaş geliyor
Rakiplerinin puan kaybettiği haftada Giresun’u yenen Erzurum, 2. sıraya çıktı. Mavi-beyazlılar, bu hafta da Altay’ı konuk edecek.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Erzurumspor, TFF 1. Lig'de yoluna doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demir deplasmanında beklemediği bir yenilgi alan mavi-beyazlılar, bu hafta Giresun karşısında kaybını telafi etti. Pote'nin dublesiyle 2-0 kazanan Dadaş, rakiplerinin kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi.
SÖZERİ MESAJI VERDİ
Akhisar ve Bursa'nın takıldığı haftada kazanan Dadaş, kendini 2. sırada buldu. Lider Hatay'la arasında 6 puan bulunan mavi-beyazlılar, 16. haftada evinde Altay'ı konuk edecek. Taraftarı önünde kazanmak istediklerini belirten teknik direktör Erkan Sözeri, "Devreye en iyi şekilde girmek istiyoruz. İyi oynuyoruz ve bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.
- 17.12.2019
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