Dadaş geliyor

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Erzurumspor, TFF 1. Lig'de yoluna doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Adana Demir deplasmanında beklemediği bir yenilgi alan mavi-beyazlılar, bu hafta Giresun karşısında kaybını telafi etti. Pote'nin dublesiyle 2-0 kazanan Dadaş, rakiplerinin kaybettiği haftayı iyi değerlendirdi.

SÖZERİ MESAJI VERDİ

Akhisar ve Bursa'nın takıldığı haftada kazanan Dadaş, kendini 2. sırada buldu. Lider Hatay'la arasında 6 puan bulunan mavi-beyazlılar, 16. haftada evinde Altay'ı konuk edecek. Taraftarı önünde kazanmak istediklerini belirten teknik direktör Erkan Sözeri, "Devreye en iyi şekilde girmek istiyoruz. İyi oynuyoruz ve bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.