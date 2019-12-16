Hatayspor Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı

Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Keçiörengücü maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular sadece yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular da dar alan çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.