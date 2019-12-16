Hatayspor, TFF 1. Lig'in 16. haftasında karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına yenileme antrenmanıyla başladı. Hatayspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Adanaspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Bayram Toysal yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Keçiörengücü maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular sadece yenileme antrenmanı yaparken, diğer futbolcular da dar alan çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
- 17.12.2019
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 2
Yorum
ŞİMAL YILDIZI kaybın sorumlusu, SOSA VE ÜNAL !!!
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Cheshmi beğenildi
Toplam 2
Yorum
ALİ nerde çöp var bulun gelin mustafa yumluyu alın hiç uğraşmayın hüseyine de hoseyni ye de bin basar
Hatayspor Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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