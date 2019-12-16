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16 Aralık 2019, Pazartesi
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Hatay 90+2’de altın buldu

Hatay 90+2’de altın buldu

Hatay, Keçiörengücü deplasmanında 90+2’de ’nın golüyle galip geldi.

1. Lig'de haftaya lider giren Hatay, Keçiörengücü deplasmanına çıktı. Maç boyu karşılıklı pozisyonlar olsa da tek gol 90+2'de geldi. Ouali'nin ara pasıyla ceza sahasında topu alan Gökhan vurdu, kaleci Metin'den seken topu tamamladı: 0-1. Hatay, rakibinin evinde ligdeki 33 maçlık kaybetmeme serisine son verdi.

  1. 16.12.2019
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