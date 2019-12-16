Ümraniye’den tek kurşun - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Ümraniye’den tek kurşun

’den tek kurşun

Ümraniye’den tek kurşun

Ümraniyespor evinde ’yı 39’da ’ın penaltı golüyle mağlup etti.

1. Lig'in 15. haftasında , evinde 'yı 1-0 yendi. 38'de Atakan Çankaya'nın Gimbert'e yaptığı müdahalesine penaltı çalındı. 39'da , ağları sarstı. Emircan bu sezon ligdeki 9. golünü kaydetti. 81'de ev sahibinde kırmızı kart gördü. Ümraniye 2 maç aradan sonra 3 puana uzanmayı bildi.

  1. 16.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ümraniye’den tek kurşun haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN