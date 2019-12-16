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16 Aralık 2019, Pazartesi
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’den Akigo’ya çelme

Balıkesir’den Akigo’ya çelme

Şampiyonluk adayı Akhisar, ile 0-0 berabere kalarak ağır yara aldı.

1. Lig'de şampiyonluk adayı Akhisar, yeni hocasıyla ilk maçına çıkan 'e konuk oldu. Haftaya 2. sırada giren Akigolar, rakibiyle 0-0 berabere kalarak 2 puan bıraktı ve şampiyonluk yolunda yara aldı. Akhisar'ın Hatay ile arasındaki puan farkı 7'ye yükseldi. Bal-Kes'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

  1. 16.12.2019
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