Balıkesir’den Akigo’ya çelme
Şampiyonluk adayı Akhisar, Balıkesir ile 0-0 berabere kalarak ağır yara aldı.
TFF 1. Lig'de şampiyonluk adayı Akhisar, yeni hocasıyla ilk maçına çıkan Balıkesir'e konuk oldu. Haftaya 2. sırada giren Akigolar, rakibiyle 0-0 berabere kalarak 2 puan bıraktı ve şampiyonluk yolunda yara aldı. Akhisar'ın Hatay ile arasındaki puan farkı 7'ye yükseldi. Bal-Kes'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
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Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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