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16 Aralık 2019, Pazartesi
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kazandı takım 500 bini kaptı

Sakarya kazandı takım 500 bini kaptı

2. Lig 'ta Sakaryaspor deplasmanda 'u 79 ve 85'te 'in golleriyle devirdi. Maç öncesi Başkanı soyunma odasına içinde 500 bin TL olan çantayla geldi.

2. Lig 'ta Sakaryaspor deplasmanda 'u 79 ve 85'te 'in golleriyle devirdi. Maç öncesi Başkanı soyunma odasına içinde 500 bin TL olan çantayla geldi. Genç'in, "3'te 3 yaparsanız 500 bin TL prim vereceğimi söylemiştim. Bu maçı alın" dediği anlar galibiyet sonrası yayınlandı ve büyük ilgi gördü.

  1. 16.12.2019
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