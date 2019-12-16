Sakarya kazandı takım 500 bini kaptı
2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor deplasmanda Bayburt'u 79 ve 85'te Berk İsmail Ünsal'in golleriyle devirdi. Maç öncesi Sakarya Başkanı Cumhur Genç soyunma odasına içinde 500 bin TL olan çantayla geldi.
2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor deplasmanda Bayburt'u 79 ve 85'te Berk İsmail Ünsal'in golleriyle devirdi. Maç öncesi Sakarya Başkanı Cumhur Genç soyunma odasına içinde 500 bin TL olan çantayla geldi. Genç'in, "3'te 3 yaparsanız 500 bin TL prim vereceğimi söylemiştim. Bu maçı alın" dediği anlar galibiyet sonrası yayınlandı ve büyük ilgi gördü.
- 16.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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