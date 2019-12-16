Sakarya kazandı takım 500 bini kaptı

2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor deplasmanda Bayburt'u 79 ve 85'te Berk İsmail Ünsal'in golleriyle devirdi. Maç öncesi Sakarya Başkanı Cumhur Genç soyunma odasına içinde 500 bin TL olan çantayla geldi. Genç'in, "3'te 3 yaparsanız 500 bin TL prim vereceğimi söylemiştim. Bu maçı alın" dediği anlar galibiyet sonrası yayınlandı ve büyük ilgi gördü.