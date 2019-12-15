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15 Aralık 2019, Pazar
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Karagümrük ’da güldü

Karagümrük Bolu’da güldü

1. Lig'in 15. haftasında , deplasmanda 'u 2-0 yendi. ekibi, işi ilk yarıda attığı gollerle bitirdi.

1. Lig'in 15. haftasında , deplasmanda 'u 2-0 yendi. ekibi, işi ilk yarıda attığı gollerle bitirdi. Galibiyet sayıları 12'de Darri ve 35'te Ramazan Civelek'ten geldi. Bu sonuçla Boluspor 3 puan hasretini 6 haftaya çıkarırken, Karagümrük ise 3 maç sonra kazanarak moral buldu. Gelecek hafta Karagümrük Keçiören'i ağırlayacak, ise Akhisar'a gidecek.
  1. 15.12.2019
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