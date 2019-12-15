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15 Aralık 2019, Pazar
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49 yıl sonra ilk randevu

49 yıl sonra ilk randevu

1. Lig'de bugün oynanacak Altınordu- Bursa maçında iki ekip resmi olarak 49 yıllık aradan sonra kozlarını paylaşacak.

1. Lig'de bugün oynanacak Altınordu- Bursa maçında iki ekip resmi olarak 49 yıllık aradan sonra kozlarını paylaşacak. Toplam 8 kez takımlar arasında ise 4'e 2 'un üstünlüğü var. 2 maç berabere bitti.
  1. 15.12.2019
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