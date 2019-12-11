TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı! - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, lider Hatayspor'un Keçiörengücü ile deplasmandanda karşılaşacağı mücadeleyi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 ARALIK CUMA:

19.00 Altay-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

14 ARALIK CUMARTESİ:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor: Emre Malok

14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan

16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor: Yasin Kol

19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bülent Birincioğlu

15 ARALIK PAZAR:

14.00 Keçiörengücü-Hatayspor:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan

19.00 Altınordu-Bursaspor: Caner Ak

  1. 11.12.2019
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