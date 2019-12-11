TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, lider Hatayspor'un Keçiörengücü ile deplasmandanda karşılaşacağı mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:
13 ARALIK CUMA:
19.00 Altay-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
14 ARALIK CUMARTESİ:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor: Emre Malok
14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan
16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor: Yasin Kol
19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bülent Birincioğlu
15 ARALIK PAZAR:
14.00 Keçiörengücü-Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan
19.00 Altınordu-Bursaspor: Caner Ak
- 11.12.2019
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
TFF 1. Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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