Yeni hocalar 1'er puan aldı

TFF 1. Lig'de kötü giden iki takımın karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Osmanlı, Altay'ı konuk etti. İzmir ekibinde 66'da oyuna giren Hüsamettin, 74 ve 78'de sarı görüp atıldı. Son 4 maçını kaybeden Osmanlı, yeni hocası İsmet Taşdemir ile puan aldı. Son 5 haftada 1 puan çıkaran Altay'ın yeni hocası Ali Tandoğan da puanla başladı.