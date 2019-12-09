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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Yeni hocalar 1'er puan aldı

Yeni hocalar 1'er puan aldı

- maçı 0-0 bitti. Göreve yeni gelen ile puanla başladı.

1. Lig'de kötü giden iki takımın karşılaşmasında kazanan çıkmadı. , 'ı konuk etti. ekibinde 66'da oyuna giren Hüsamettin, 74 ve 78'de sarı görüp atıldı. 4 maçını kaybeden Osmanlı, yeni hocası İsmet ile puan aldı. Son 5 haftada 1 puan çıkaran Altay'ın yeni hocası Ali da puanla başladı.

  1. 9.12.2019
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