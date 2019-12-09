Yeni hocalar 1'er puan aldı
Osmanlı-Altay maçı 0-0 bitti. Göreve yeni gelen Taşdemir ile Tandoğan puanla başladı.
TFF 1. Lig'de kötü giden iki takımın karşılaşmasında kazanan çıkmadı. Osmanlı, Altay'ı konuk etti. İzmir ekibinde 66'da oyuna giren Hüsamettin, 74 ve 78'de sarı görüp atıldı. Son 4 maçını kaybeden Osmanlı, yeni hocası İsmet Taşdemir ile puan aldı. Son 5 haftada 1 puan çıkaran Altay'ın yeni hocası Ali Tandoğan da puanla başladı.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Yeni hocalar 1'er puan aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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