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01 Aralık 2019, Pazar
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son 7 maçının 6'sını kaybetti

Osmanlıspor son 7 maçının 6'sını kaybetti

1. ekiplerinden , son 7 haftada 6 mağlubiyet yaşadı.

Ligin 13. haftasında dün deplasmanda 'a 2-0 yenilen başkent ekibi, üst üste 4. maçını kaybetti.

Sezona maliyeti yüksek ve sözleşmesi sona eren oyuncularla yollarını ayırarak başlayan mor-sarılı ekip, son 7 haftada 6. yenilgisini aldı.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde, genç futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla mücadele eden , 7 haftalık süreçte tek galibiyetini sahasında Akhisarspor karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

Başkent temsilcisi, söz konusu dönemde Hatayspor, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Giresunspor, Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a mağlup oldu.

Bu sezon üç puan silme cezası da alan Osmanlıspor, 1. 'in 14. haftasında Altay'ı konuk edecek.

10 puan ve averajla küme düşme hattının hemen üzerinde bulunan Osmanlıspor'un, son 7 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Hafta Karşılaşma Skor
7. Osmanlıspor-Hatayspor 0-1
8. Fatih Karagümrük-Osmanlıspor 2-0
9. Osmanlıspor-Akhisarspor 2-1
10. Eskişehirspor-Osmanlıspor 3-2
11. Giresunspor-Osmanlıspor 2-1
12. Osmanlıspor-Adana Demirspor 2-3
13. Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor 2-0

  1. 01.12.2019
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