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01 Aralık 2019, Pazar
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'nun frenleri tutmuyor

Altınordu'nun frenleri tutmuyor

, 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda 'ne 2-1 mağlup olarak kötü gidişatına 'dur' diyemedi.

1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde , 'ne 2-1 yenildi. Kırmızı lacivertliler 21. dakikada Anıl Koç'un golüyle öne geçse de üstünlüğünü sadece 7 dakika koruyabildi. Skor 1-1'ken 44. dakikada penaltı kazanan İzmir ekibi, penaltıyı gole çeviremezken ikinci yarının başında yediği golle de maçı kaybetti.

ALTINORDU'NUN FRENLERİ TUTMUYOR
Altınordu ligde 13 hafta geride kalırken bu maçlardan sadece 2'sini kazanabildi. Kalan maçlardan 4 beraberlik 7 mağlubiyet çıkaran kırmızı lacivertliler, deplasman maçlarında ise 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederken galibiyetle tanışamadı. İzmir ekibi, ligde 13 maçta 12 gol atarak Keçiörengücü'nün ardından en az gol atan ikinci takım oldu. Ayrıca yediği 19 golle de +7 averaja sahip olan Altınordu toplamda 10 puan toplayarak düşme hattından kurtulamadı.

  1. 01.12.2019
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