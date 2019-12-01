Düelloda son gülen Timsah
Taraftarlarının geçirdiği kaza nedeniyle üzgün çıktığı maçta Adanaspor’u, Kubilay ve Özer Hurmacı’nın (2) golleriyle yıktı.
Bursaspor, moralsiz çıktığı Adanaspor karşısında 3 puanı 90+1'de kaptı: 3-2. Maçın ilk yarısı Emeka Friday Eze ve Kubilay Kanatsızkuş'un karşılıklı golleriyle bitecek derken, 45'te Özer Hurmacı'nın penaltısıyla Bursaspor soyunma odasına 2-1 önde girdi. 53'te Roni ile skoru eşitleyen Adanaspor, 90. dakikada Renan Diniz'in ikinci sarıdan kızarmasıyla sahada 10 kişi kaldı. 90+1'de Özer Hurmacı ile galibiyete uzanan Bursaspor, 23 puanla zirve yarışını sürdürdü: 3-2.
KORKUTAN KAZA: 17 YARALI
Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüsün tırla çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Dün sabah saatlerinde yeşil-beyazlı taraftarları Adanaspor deplasmanına taşıyan Gürkan Şimşek idaresindeki minibüs, Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde bir tıra arkadan çarptı. Minibüsün ön kısmı hurdaya dönüşürken; kazada can kaybı yaşanmadı. Korkutan kazada yaralanan 17 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alınırken; hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
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