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01 Aralık 2019, Pazar
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altın buldu!

Keçiörengücü altın buldu!

Başkent ekibi, karşısında geri düştüğü maçta ve ’la güldü. 21 puanla zirve takibini sürdürdü.

Zirve mücadelesi veren , evinde 'yu mağlup etti. 21'de 'ın golüyle geri düşen başkent ekibi, 28'de 'le eşitliği sağladı: 1-1. Altınordu 45'te Anıl ile penaltı kaçırırken; 51'de penaltısıyla skoru belirledi: 2-1. Evinde 7 maçtır kaybetmeyen Keçiören, bu galibiyetle 21 puana yükseldi. Altınordu ise 10 puanda kaldı.
  1. 1.12.2019
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