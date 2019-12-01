Erzurumspor rakip tanımıyor
Dadaş’ın son kurbanı Osmanlı’ydı. Doğu ekibi, Scuk ve Hasan ile rakibini rakibini yıktı, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
- 1.12.2019
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