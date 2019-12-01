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01 Aralık 2019, Pazar
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rakip tanımıyor

Erzurumspor rakip tanımıyor

’ın son kurbanı Osmanlı’ydı. Doğu ekibi, ve Hasan ile rakibini rakibini yıktı, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

1. Lig'in 13. haftasında 'u ağırlayan , rakibine şans tanımadı. Başlangıç düdüğünden itibaren oyuna üstünlüğünü koyan Doğu temsilcisi, 76. dakikada , 90+3'te de Hasan Ayaroğlu'nun golüyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Lider Hatayspor ile puanları eşitleyen Dadaşlar, maç fazlasıyla zirveye çok yaklaştı.
  1. 1.12.2019
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