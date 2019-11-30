BB Erzurumspor 2-0 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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Erzurumspor 2-0 | MAÇ SONUCU

BB Erzurumspor 2-0 Osmanlıspor | MAÇ SONUCU

1. Lig’in 13. hafta maçında Erzurumspor evinde ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

1. Lig'in 13. hafta maçında Erzurumspor evinde ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Merthan sert vurdu meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.

23. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Emrah direkt kaleye vurdu. Top kalecinin ellerinde kaldı.

34. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Pote iyi vurdu. Meşin yuvarlak savunmadan döndü.

35. dakikada gelişen hızlı atakta Beykan'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Sehic topu zorlukla uzaklaştırdı.

37. dakikada çalımlarla ilerleyen Cenk ceza sahası içeresindeki Pote'yi gördü. Müsait porsiyondaki Pote sert vurdu top yandan dışarı çıktı.

50. dakikada sol taraftan çalımlarla ilerleyen Mücahit sert vurdu savunmadan seken top kalecide kaldı.

55. dakikada Obertan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Emrah iyi vurdu meşin yuvarlağı kaleci güçlükle çeldi.

76. dakikada yaşanan karambolde kaleciyle karşı karşıya kalan Scuk topu kalecinin solundan ağlara gönderdi. 1-0

76. dakikada gole itiraz eden Osmanlıspor Teknik Direktörü kırmızı kart gördü.

90+3. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Deniz Turgut xx, Gökhan Barcın xx
BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Aykut xx, xxx, Mücahit xx, Scuk xxx, Obertan xxx, İbrahim xx (Osman dk. 70 xx), Cenk Ahmet xxx (Rashad Muhammed dk. 66 xx), Emrah xxx, Pote xx (Hasan Ayaroğlu dk. 84 ?)
Yedekler: Kayacan, Merthan, Sefa, Yunus Emre Gültekin, Batuhan
: Erkan Sözeri
Osmanlıspor FK: Ahmet Eyüp xx, Barış xx (Batuhan Yılmaz dk. 80 ?), Erdem xx (Okan dk. 66 xx), Oğuz xx, xxx, Mehmet Yiğit xxx, Blagojevic xx, Beykan xx (Halil İbrahim dk. 59 xx), Ali Eren xx, Hasan Kılıç xx, Mertan xx
Yedekler: Castenero, Todorovic, Berk, Doğukan, Ali Ülgen, Görkem, Tamer
Teknik Direktör: Turan İnce
Goller: Scuk (dk. 76), Hasan Ayaroğlu (dk. 90+3) (BB Erzurumspor)
Kırmızı Kart: Turan İnce (dk. 76) (Teknik Direktör) (Osmanlıspor FK)
Sarı Kartlar: Erıc Ayuk Mbu, Oğuz, Merthan (Osmanlıspor FK), Hasan Hatipoğlu, İbrahim, Aykut (BB Erzurumspor)


  1. 30.11.2019
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