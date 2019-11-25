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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Menemenspor seriye bağladı

Menemenspor seriye bağladı

ekibi, ’i 84’te ’ün golüyle yenip üst üste 4. galibiyetini aldı.

Ligin ilk 6 haftasında sadece 4 puan toplayabilen Menemenspor, müthiş bir seri yakaladı. ekibi, konuk ettiği 'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. 84'te Ercan Coşkun'un savunma arkasına attığı pasta topa gelişine sert vuran takımını öne geçirdi ve galibiyeti getirdi. Sarı-lacivertliler ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.
  1. 25.11.2019
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