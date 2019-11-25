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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Demir korku filmi izletti

Demir korku filmi izletti

Çukurova ekibi, Osmanlı deplasmanında 3-0 öne geçti. 2 gol yese de maçı kazandı.

fırtına gibi başladığı maçın 7. dakikasında 'nin karambolden çıkardığı golle öne geçti. 24'te 'ın ortasına Samed Ali kafa vurdu: 0-2. 35'te Mustapha Carayol sağdan muhteşem vurdu: 0-3. 77'de Mertan'ın ortasına Ayuk mükemmel yapıştırdı: 1-3. 86'da Mehmet Yiğit farkı düşürdü: 2-3. A. Demir zor da olsa kazandı.
  1. 25.11.2019
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