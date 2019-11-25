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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Es-Es’in yeni başkanı Akgören

Es-Es’in yeni başkanı Akgören

'un olağanüstü ve seçimli genel kurulu yapıldı. İlk olarak mevcut yönetim mali olarak delegeler tarafından ibra edildi.

'un olağanüstü ve seçimli genel kurulu yapıldı. İlk olarak mevcut yönetim mali olarak delegeler tarafından ibra edildi. Daha sonra ise tek aday olan eski tribün liderlerinden iş insanı , Eskişehirspor'un yeni başkanı seçildi. Mustafa Akgören ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ifade etti.
  1. 25.11.2019
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