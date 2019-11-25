Zirvede tek pençe
Bordo-beyazlılar, 58’de sol kanattan Gökhan Karadeniz ile geldi, Onur’un müdahalesi penaltıya yol açtı. Mesut, topu ağlara gönderip 3 puanı kaptı.
TFF 1. Lig'de haftaya lider giren Hatayspor, ligin renkli ekiplerinden İstanbulspor'u konuk etti. İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 berabere tamamlandı. İkinci devreye baskılı başlayan ev sahibi Hatayspor, yaptığı atakların karşılığını aldı. Bordo-beyazlılar, 58. dakikada sol kanattan Gökhan Karadeniz ile ceza sahasına girdi. İstanbulspor kaptanı Onur Ergün'ün müdahalesi penaltıya yol açtı. Beyaz noktaya gelen Mesut Çaytemel, top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0. Maçın kalan dakikalarında skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi, 3 puanı alarak liderliğini sürdürmeyi başardı.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Zirvede tek pençe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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