Zirvede tek pençe

TFF 1. Lig'de haftaya lider giren Hatayspor, ligin renkli ekiplerinden İstanbulspor'u konuk etti. İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 berabere tamamlandı. İkinci devreye baskılı başlayan ev sahibi Hatayspor, yaptığı atakların karşılığını aldı. Bordo-beyazlılar, 58. dakikada sol kanattan Gökhan Karadeniz ile ceza sahasına girdi. İstanbulspor kaptanı Onur Ergün'ün müdahalesi penaltıya yol açtı. Beyaz noktaya gelen Mesut Çaytemel, top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0. Maçın kalan dakikalarında skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi, 3 puanı alarak liderliğini sürdürmeyi başardı.