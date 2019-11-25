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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Zirvede tek pençe

Zirvede tek pençe

, 58’de sol kanattan ile geldi, Onur’un müdahalesi penaltıya yol açtı. , topu ağlara gönderip 3 puanı kaptı.

1. Lig'de haftaya lider giren , ligin renkli ekiplerinden 'u konuk etti. İlk yarısı pozisyon açısından kısır geçen mücadelede gol sesi çıkmadı ve 0-0 berabere tamamlandı. İkinci devreye baskılı başlayan ev sahibi Hatayspor, yaptığı atakların karşılığını aldı. , 58. dakikada sol kanattan ile ceza sahasına girdi. İstanbulspor kaptanı Onur Ergün'ün müdahalesi penaltıya yol açtı. Beyaz noktaya gelen Çaytemel, top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0. Maçın kalan dakikalarında skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi, 3 puanı alarak liderliğini sürdürmeyi başardı.

  1. 25.11.2019
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