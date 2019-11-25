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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Ege derbisini Akigo kazandı

Ege derbisini Akigo kazandı

1. Lig’in 12. haftasında evinde konuk ettiği ’ı mağlup etti.

Akhisar'da oynanan Ege derbisinde gülen taraf ev sahibi Akigo oldu: . , 47'de Putsila ile öne geçti. İkinci yarının başında oyuna giren Burhan, 5 dakikada 2 gol atarak Akhisar'ı galibiyete taşıdı.
  1. 25.11.2019
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