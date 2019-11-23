Talat Törenci iddialı
Eskişehirspor'da yarın yapılacak başkanlık seçiminde adaylardan biri olan Talat Törenci, vaatlerinden bahsetti. Törenci, seçilirse altyapıya yatırım yapacaklarını vurguladı.
Eskişehirspor'da yarın yapılacak başkanlık seçiminde adaylardan biri olan Talat Törenci, vaatlerinden bahsetti. Törenci, seçilirse altyapıya yatırım yapacaklarını vurguladı.
- 23.11.2019
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Talat Törenci iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.