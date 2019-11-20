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20 Kasım 2019, Çarşamba
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itibar peşinde

Eskişehirspor itibar peşinde

Türkiye Spor Yazarları Derneği () Eskişehir Şubesi üyeleriyle bir kafede bir araya gelen Demirbakan, burada yaptığı konuşmada, bu sezon zor durumda göreve geldiklerini belirterek, 'a layık olmak için çalışacaklarını kaydetti.

1. Lig ekiplerinden 'un teknik direktörü , "Eskişehirspor büyük bir camiadır ancak şimdilerde seviye düşmüş. Önce Eskişehirspor'un itibarını yerine getirmemiz gerekiyor." dedi.

Siyah-kırmızılı kulübün 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurulu'nda Eskişehirspor'a yakışan, güvenilir, sözü geçen ve lobisi olan bir yönetimin göreve gelmesini istediğini anlatan Demirbakan, şöyle konuştu:

"Öyle adamlar çıkıyor ki amatör spor kulübü idare edemeyecek düzeydeler, kalkıp Eskişehirspor'a talip oluyorlar. Eskişehirspor'un ismine zarar veriyorlar. Eskişehirspor'u dürüst kişiler yönetsin. Gerçekleri açıklasınlar, tutarlı olsunlar. Eskişehirspor büyük bir camiadır ancak şimdilerde seviye düşmüş. Önce Eskişehirspor'un itibarını yerine getirmemiz gerekiyor. Burada 'Kurtuluş Savaşı' gibi bir şey yaşanıyor. Herkes Eskişehirspor etrafında birleşsin. Bu kulübe sahip çıkalım. Bu şehrin göz bebeği Eskişehirspor'dur."

Şube Başkanı Sadi Seda ise Eskişehirspor sezon başından bu yana çok zor günlerden geçirdiğini anımsatarak, Coşkun Demirbakan'ın görevi gelmesinin ardından sportif anlamda iyi işlerin yapılmaya başlandığını bildirdi.

  1. 20.11.2019
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