Eskişehirspor itibar peşinde
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi üyeleriyle bir kafede bir araya gelen Demirbakan, burada yaptığı konuşmada, bu sezon zor durumda göreve geldiklerini belirterek, Eskişehirspor'a layık olmak için çalışacaklarını kaydetti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, "Eskişehirspor büyük bir camiadır ancak şimdilerde seviye düşmüş. Önce Eskişehirspor'un itibarını yerine getirmemiz gerekiyor." dedi.
Siyah-kırmızılı kulübün 24 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurulu'nda Eskişehirspor'a yakışan, güvenilir, sözü geçen ve lobisi olan bir yönetimin göreve gelmesini istediğini anlatan Demirbakan, şöyle konuştu:
"Öyle adamlar çıkıyor ki amatör spor kulübü idare edemeyecek düzeydeler, kalkıp Eskişehirspor'a talip oluyorlar. Eskişehirspor'un ismine zarar veriyorlar. Eskişehirspor'u dürüst kişiler yönetsin. Gerçekleri açıklasınlar, tutarlı olsunlar. Eskişehirspor büyük bir camiadır ancak şimdilerde seviye düşmüş. Önce Eskişehirspor'un itibarını yerine getirmemiz gerekiyor. Burada 'Kurtuluş Savaşı' gibi bir şey yaşanıyor. Herkes Eskişehirspor etrafında birleşsin. Bu kulübe sahip çıkalım. Bu şehrin göz bebeği Eskişehirspor'dur."
TSYD Şube Başkanı Sadi Seda ise Eskişehirspor sezon başından bu yana çok zor günlerden geçirdiğini anımsatarak, teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın görevi gelmesinin ardından sportif anlamda iyi işlerin yapılmaya başlandığını bildirdi.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
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Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
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Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Eskişehirspor itibar peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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