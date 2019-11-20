TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'in 12. haftasındaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Lider Hatayaspor'un sahasında İstanbulspor ile oynayacağı mücadeleyi Kutluhan Bilgiç yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
22 KASIM CUMA:
19.00 Adanaspor-Giresunspor: Kadir Sağlam
23 KASIM CUMARTESİ:
14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak
16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak
19.00 Bursaspor-Keçiörengücü: Bülent Birincioğlu
24 KASIM PAZAR:
14.00 Hatayspor-İstanbulspor: Kutluhan Bilgiç
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor: Suat Arslanboğa
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor: Murat Erdoğan
19.00 Akhisarspor-Altay: Erkan Özdamar
25 KASIM PAZARTESİ:
19.00 Altınordu-Boluspor: Yasin Kol
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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