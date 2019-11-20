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20 Kasım 2019, Çarşamba
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1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

1. Lig'in 12. haftasındaki karşılaşmalarda görev alacak hakemler açıklandı. Lider Hatayaspor'un sahasında İstanbulspor ile oynayacağı mücadeleyi yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

22 KASIM CUMA:

19.00 Adanaspor-Giresunspor: Kadir Sağlam

23 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor: Onur Özütoprak

16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Caner Ak

19.00 Bursaspor-Keçiörengücü: Bülent Birincioğlu

24 KASIM PAZAR:

14.00 Hatayspor-İstanbulspor:

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor: Suat Arslanboğa

16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor:

19.00 Akhisarspor-Altay: Erkan Özdamar

25 KASIM PAZARTESİ:

19.00 Altınordu-Boluspor: Yasin Kol

  1. 20.11.2019
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