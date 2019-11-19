Tek çare zafer - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Tek çare zafer

Tek çare zafer

Tek çare zafer

Altay teknik direktörü , galibiyetiyle çıkışa geçmek istediklerini dile getirdi.

Son üç maçını kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Altay, galibiyetiyle çıkışa geçmek istiyor. Şiddetle 3 puana ihtiyaç duyduklarını ifade eden , oyuncularla birlikte kenetlendiklerini söyledi. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini kaydeden tecrübeli hoca, "Aldığımız yenilgilerde bireysel hataların etkisi oldu. Kötü seriyi durdurmak için fırsat maçına çıkacağız. Sadece 1 galibiyete ihtiyacımız var. Oyuncularla birlikte kenetlendik. Kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

İYİ ANALİZ EDECEĞİZ

Akhisar'ın da son 3 haftada kazanamadığını hatırlatan Karafırtınalar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon 'den düşen rakibimiz ligin favori ekiplerinden biri. Kazanmakta zorlanıyorlar. Denk güçlerin karşılaşması olacak. Rakibi iyi analiz edeceğiz, nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayacağız. Siyahbeyazlılarda 'da yer alan Cenk dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

  1. 19.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tek çare zafer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN