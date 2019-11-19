Tek çare zafer

Son üç maçını kaybederek hayal kırıklığı yaşayan Altay, Akhisar galibiyetiyle çıkışa geçmek istiyor. Şiddetle 3 puana ihtiyaç duyduklarını ifade eden teknik direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularla birlikte kenetlendiklerini söyledi. Milli arayı iyi değerlendirdiklerini kaydeden tecrübeli hoca, "Aldığımız yenilgilerde bireysel hataların etkisi oldu. Kötü seriyi durdurmak için fırsat maçına çıkacağız. Sadece 1 galibiyete ihtiyacımız var. Oyuncularla birlikte kenetlendik. Kazanarak çıkışa geçmek istiyoruz" dedi.

İYİ ANALİZ EDECEĞİZ

Akhisar'ın da son 3 haftada kazanamadığını hatırlatan Karafırtınalar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon Süper Lig'den düşen rakibimiz ligin favori ekiplerinden biri. Kazanmakta zorlanıyorlar. Denk güçlerin karşılaşması olacak. Rakibi iyi analiz edeceğiz, nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayacağız. Siyahbeyazlılarda Ümit Milli Takım'da yer alan Cenk dışında eksik oyuncu bulunmuyor.