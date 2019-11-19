Sefası sürüldü cefası kaldı

Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren Gaziantepspor, artık Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyor. Antep ekibi, kötü yönetimler sonucunda bu duruma gelmişti. Kırmızı-siyahlılar, bu kez saha dışı bir olayla gündem oldu. Malatya İdmanyurdu deplasmanı dönüşünde Gaziantepli oyuncular ve taraftarların yol kenarında yemek yediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı-siyahlılar için, 'Sefasını başkaları sürdü, cefasını siz çekiyorsunuz' yorumları yapıldı.