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19 Kasım 2019, Salı
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sürüldü cefası kaldı

Sefası sürüldü cefası kaldı

Bir zamanlar 'de fırtınalar estiren , artık 'de mücadele ediyor. ekibi, kötü yönetimler sonucunda bu duruma gelmişti.

Bir zamanlar 'de fırtınalar estiren , artık 'de mücadele ediyor. ekibi, kötü yönetimler sonucunda bu duruma gelmişti. Kırmızı-siyahlılar, bu kez saha dışı bir olayla gündem oldu. İdmanyurdu deplasmanı dönüşünde Gaziantepli oyuncular ve taraftarların yol kenarında yemek yediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı-siyahlılar için, 'Sefasını başkaları sürdü, cefasını siz çekiyorsunuz' yorumları yapıldı.

  1. 19.11.2019
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