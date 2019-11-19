Sefası sürüldü cefası kaldı
Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren Gaziantepspor, artık Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyor. Antep ekibi, kötü yönetimler sonucunda bu duruma gelmişti.
Bir zamanlar Süper Lig'de fırtınalar estiren Gaziantepspor, artık Bölgesel Amatör Lig'de mücadele ediyor. Antep ekibi, kötü yönetimler sonucunda bu duruma gelmişti. Kırmızı-siyahlılar, bu kez saha dışı bir olayla gündem oldu. Malatya İdmanyurdu deplasmanı dönüşünde Gaziantepli oyuncular ve taraftarların yol kenarında yemek yediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kırmızı-siyahlılar için, 'Sefasını başkaları sürdü, cefasını siz çekiyorsunuz' yorumları yapıldı.
- 19.11.2019
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