Sağlam bugün imzayı atıyor

Samsunspor teknik direktörlük koltuğu için kulübün efsane isimlerinden Ertuğrul Sağlam'la anlaşmıştı. Bugün doğum günü olan 50 yaşındaki tecrübeli hoca, saat 13.00'te, kendisini 5 yıllığına kırmızıbeyazlı renklere bağlayacak.