Sağlam bugün imzayı atıyor
Samsunspor teknik direktörlük koltuğu için kulübün efsane isimlerinden Ertuğrul Sağlam'la anlaşmıştı. 50 yaşındaki tecrübeli hoca bugün 5 yıllık imzayı atacak.
Samsunspor teknik direktörlük koltuğu için kulübün efsane isimlerinden Ertuğrul Sağlam'la anlaşmıştı. Bugün doğum günü olan 50 yaşındaki tecrübeli hoca, saat 13.00'te, kendisini 5 yıllığına kırmızıbeyazlı renklere bağlayacak.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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