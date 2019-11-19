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19 Kasım 2019, Salı
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Sağlam bugün imzayı atıyor

Sağlam bugün imzayı atıyor

 teknik direktörlük koltuğu için kulübün efsane isimlerinden 'la anlaşmıştı. 50 yaşındaki tecrübeli hoca bugün 5 yıllık imzayı atacak.

teknik direktörlük koltuğu için kulübün efsane isimlerinden 'la anlaşmıştı. Bugün doğum günü olan 50 yaşındaki tecrübeli hoca, saat 13.00'te, kendisini 5 yıllığına kırmızıbeyazlı renklere bağlayacak.

  1. 19.11.2019
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