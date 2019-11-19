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19 Kasım 2019, Salı
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değil’

‘Skor önemli değil’

'ye hazırlık maçında 5-2 mağlup olan Altınordu'da , skorun önemli olmadığını dile getirdi.

'ye hazırlık maçında 5-2 mağlup olan Altınordu'da , skorun önemli olmadığını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "0-0 biten ilk yarıda iyiydik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Skordan ziyade futbolcularımızın maç performaslarını artırmak ve durumlarını görmek bizim için önemliydi" dedi.

  1. 19.11.2019
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