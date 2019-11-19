‘Skor önemli değil’
Göztepe'ye hazırlık maçında 5-2 mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, skorun önemli olmadığını dile getirdi.
Göztepe'ye hazırlık maçında 5-2 mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, skorun önemli olmadığını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "0-0 biten ilk yarıda iyiydik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Skordan ziyade futbolcularımızın maç performaslarını artırmak ve durumlarını görmek bizim için önemliydi" dedi.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
‘Skor önemli değil’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.