‘Skor önemli değil’

Göztepe'ye hazırlık maçında 5-2 mağlup olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, skorun önemli olmadığını dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "0-0 biten ilk yarıda iyiydik. İkinci yarıda oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Skordan ziyade futbolcularımızın maç performaslarını artırmak ve durumlarını görmek bizim için önemliydi" dedi.