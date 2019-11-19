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19 Kasım 2019, Salı
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’ya müjde

Adana’ya müjde

1. Lig'in 12. haftasında 'u ağırlayacak 'da 'tan geldi. 25 yaşındaki orta sahanın sakatlığını atlatarak düz koşulara başladığı belirtildi.

1. Lig'in 12. haftasında 'u ağırlayacak 'da 'tan geldi. 25 yaşındaki orta sahanın sakatlığını atlatarak düz koşulara başladığı belirtildi. Hakan'ın iki hafta içinde şans bulması bekleniyor. Öte yandan dün kuvvet çalışan Adanaspor'da milli takımdan dönen Bagayoko da takımla çalıştı.
  1. 19.11.2019
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