Adana’ya müjde
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresun'u ağırlayacak Adanaspor'da Hakan Barış'tan iyi haber geldi. 25 yaşındaki orta sahanın sakatlığını atlatarak düz koşulara başladığı belirtildi.
TFF 1. Lig'in 12. haftasında Giresun'u ağırlayacak Adanaspor'da Hakan Barış'tan iyi haber geldi. 25 yaşındaki orta sahanın sakatlığını atlatarak düz koşulara başladığı belirtildi. Hakan'ın iki hafta içinde şans bulması bekleniyor. Öte yandan dün kuvvet çalışan Adanaspor'da milli takımdan dönen Bagayoko da takımla çalıştı.
- 19.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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