Manisa FK’da tek hedef şampiyonluk - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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Manisa FK’da tek hedef şampiyonluk

Manisa FK’da tek hedef şampiyonluk

2. Lig 'ta namağlup olarak yoluna devam eden Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda adeta tek yürek oldu. Manisa ekibi, 13 haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 1 beraberlikle en yakın rakibinin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

2. Lig 'ta sezona Teknik Direktör İsmail Ertekin yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Manisa Futbol Kulübü'nde hedefe her geçen hafta bir adım daha yaklaşmanın sevinci yaşanıyor. Ligde 13 hafta geride kalırken, bileği bükülmeyen ve son olarak deplasmanda karşılaştığı maçını Nizamettin ve Sinan'ın attığı gollerle 2-0 kazanan siyah-beyazlı ekipte maçın ardından yine büyük bir coşku vardı. İlk olarak galibiyet sevincini kendilerini 'a desteklemeye gelen taraftarlarıyla birlikte paylaşan Manisa FK futbolcuları, soyunma odasında ise Başkanı , Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan ve yönetim kurulu üyeleri alkışlarla karşıladı.

GALİBİYET SEVİNCİ SOYUNMA ODASINDA DA DEVAM ETTİ
Manisa Futbol Kulübü'nün galibiyet sevinci soyunma odasında da büyük bir coşkuyla yaşandı. Manisa temsilcisinin soyunma odasında; 'şampiyon Manisa' tezahüratları söylenirken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise oldukça duygu dolu anlar yaşadı.
Yeni Çorumspor müsabakasının ardından soyunma odasında teknik heyet ve futbolcuları kutlayan Ergün, "Bu yolun sonu inşallah şampiyonluk olacak. Bizlere yine büyük bir sevinç yaşattınız. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin ayağına, yüreğine sağlık" ifadelerini kullandı.

EN İYİ PERFORMANS MANİSA FK'NIN
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup olarak unvanını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, profesyonel liglerdeki en iyi performansı gösteren takım oldu. 13 haftada 12 galibiyet 1 beraberlik alan Manisa FK, rakip filelere 40 gol gönderirken, kendi kalesinde ise sadece 10 gol gördü. Manisa ekibi, tek puan kaybını ise ligin 6. haftasında Yılport deplasmanında 2-2 berabere kalarak yaşadı.

  1. 18.11.2019
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