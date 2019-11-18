Adanaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
18 Kasım 2019, Pazartesi
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'da maçı hazırlıkları sürüyor

Adanaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

1. Lig'in 12. haftasında sahasında 'u ağırlayacak olan 'da hazırlıklar sürüyor. Turuncu-beyazlı ekip, bugün öğle saatlerinde 'nda Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde hazırlıklarına ara vermeden devam etti.

Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan günü tamamladı.

Milli takımdan dönen Muossa Bagayoko takımla beraber antrenmanlara başladı. Sakatlığı geçen Hakan Barış ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.
Adanaspor, maçının hazırlıklarını 19 Kasım Salı günü 'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.

  1. 18.11.2019
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