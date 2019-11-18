Adanaspor'da Giresunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çift kale maç yapan Adanaspor günü tamamladı.

Milli takımdan dönen Muossa Bagayoko takımla beraber antrenmanlara başladı. Sakatlığı geçen Hakan Barış ise takımdan ayrı düz koşulara başladı.

Adanaspor, Giresunspor maçının hazırlıklarını 19 Kasım Salı günü Gençlik Stadı'nda yapacağı antrenmanla sürdürecek.