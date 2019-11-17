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17 Kasım 2019, Pazar
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Adana ’a bilendi

Adana Giresun’a bilendi

'un yeni , 4 maçta henüz galibiyet alamadı. Bir an önce toparlanmaları gerektiğini belirten İpekoğlu, " maçını kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz" dedi.

'un yeni , 4 maçta henüz galibiyet alamadı. Bir an önce toparlanmaları gerektiğini belirten İpekoğlu, " maçını kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz" dedi.

  1. 17.11.2019
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