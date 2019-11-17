Adana Giresun’a bilendi

Adanaspor'un yeni Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 4 maçta henüz galibiyet alamadı. Bir an önce toparlanmaları gerektiğini belirten İpekoğlu, "Evimizde Giresun maçını kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz" dedi.