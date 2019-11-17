Adana Giresun’a bilendi
Adanaspor'un yeni Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 4 maçta henüz galibiyet alamadı. Bir an önce toparlanmaları gerektiğini belirten İpekoğlu, "Evimizde Giresun maçını kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz" dedi.
Adanaspor'un yeni Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, 4 maçta henüz galibiyet alamadı. Bir an önce toparlanmaları gerektiğini belirten İpekoğlu, "Evimizde Giresun maçını kazanıp, rahat bir nefes almak istiyoruz" dedi.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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