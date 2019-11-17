Koşukavak’tan birlik mesajı

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, camiaya birlik beraberlik mesajları verdi. 47 yaşındaki teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatalarımızı en aza indirerek, hedefe doğru koşmaya devam edeceğiz. Birlik ve sabır, başarıyı getirir" dedi.