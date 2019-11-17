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17 Kasım 2019, Pazar
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Koşukavak’tan birlik mesajı

Koşukavak’tan birlik mesajı

, camiaya birlik beraberlik mesajları verdi. 47 yaşındaki teknik adam, hesabından yaptığı açıklamada, "Hatalarımızı en aza indirerek, hedefe doğru koşmaya devam edeceğiz. Birlik ve sabır, başarıyı getirir" dedi.

, camiaya birlik beraberlik mesajları verdi. 47 yaşındaki teknik adam, hesabından yaptığı açıklamada, "Hatalarımızı en aza indirerek, hedefe doğru koşmaya devam edeceğiz. Birlik ve sabır, başarıyı getirir" dedi.

  1. 17.11.2019
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